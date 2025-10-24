كشف أحمد عاطف قطة، لاعب بيراميدز، ما حدث قبل مباراة الأهلي في مسابقة الدوري، وأصعب مواجهة خاضها في مسيرته مع الفريق السماوي.

أحمد عاطف قطة توج رفقة بيراميدز بلقب كأس السوبر الأفريقي، عقب الانتصار على نهضة بركان المغربي، يوم السبت الماضي.

تصريحات أحمد عاطف قطة

وقال قطة عبر قناة أون سبورت 1: "قبل مباراة الأهلي تحدثنا معًا، وتعاهدنا على الفوز، المواجهة كانت بمثابة عنق زجاجة بالنسبة لنا، إما أن نعود للمنافسة في الدوري أو نبتعد عنها".

أضاف: "أنا أكثر لاعب حزنت بعد خسارة كأس مصر أمام الزمالك، لأن هدفي كان سيساوي بطولة، ولا تحدث أي حالة من التراخي قبل مباراة الزمالك، نحن انتصرنا في مواجهتي الدوري الموسم الماضي".

واصل: "أصعب مباراة خضتها في مسيرتي، كانت ضد صنداونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأفضل أجنبي في بيراميدز، هما الثنائي فيستون ماييلي ومحمد الشيبي".

تابع قطة: "لاعب أتمنى انضمامه لبيراميدز؟ أشرف بنشرقي من الأهلي، ومحمد شحاتة من الزمالك، وجمهور الزمالك يكون أشرس في الملعب، عندما ألعب أمامهم مع بيراميدز، أشرس من جمهور الأهلي".

أشار: "عبد الله السعيد مثلي الأعلى، هو لاعب مختلف، لأنه دائمًا يتخذ القرارات قبل أن تصل الكرة إليه".

اختتم تصريحاته: "طريقة لعبي تشبه محمد بركات إلى حد ما، وأتمنى أن أخذ منه ذكائه، لأنه كان مرعبًا في تحركاته داخل الملعب".