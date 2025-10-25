تستمر منافسات نسخة الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز (2025-2026)، بإقامة الجولة 12 من المسابقة، ليبدأ فصل جديد في المنافسة على لقب الهداف.

وتنطلق الجولة 12 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 غدا السبت، بعد 3 أيام من نهاية الجولة الماضية.

وقبل انطلاق الجولة 12، يتربع صلاح محسن، لاعب المصري البورسعيدي، على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف.

وفي المركز الثاني يأتي عدة لاعبين سجل كل منهم 4 أهداف، بينهم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة 12 من المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

صلاح محسن (المصري) - 5 أهداف

تريزيجيه (الأهلي) - 4 أهداف

عمر الساعي (المصري) - 4 أهداف

أحمد فاروق (وادي دجلة) - 4 أهداف

عبد الرحيم دغموم (المصري) - 4 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا