بنشرقي يحسم جائزة أفضل هدف في جولة الدوري المصري (فيديو)

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن فوز المغربي أشرف بنشرقي جناح النادي الأهلي بجائزة أفضل هدف في منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وكان بنشرقي سجل هدفا في فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 بصناعة من أحمد سيد زيزو في الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

وكتبت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية على منصة "X": "بتصويت الجماهير.. تسديدة بنشرقي تحسم أفضل هدف في الجولة الحادية عشر بالدوري".

وتفوق بنشرقي على كل من: "أنور صقر لاعب الإسماعيلي أمام حرس الحدود، أحمد شوشة لاعب غزل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية، وعلي زعزع لاعب مودرن سبورت في مواجهة وادي دجلة".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

