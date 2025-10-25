حقق فريق المقاولون العرب فوزًا قاتلًا على حساب مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الـ12 من منافسات الدوري المصري لموسم 2025-2026.

ويُعد هذا الفوز الأول للمدرب سامي قمصان منذ توليه القيادة الفنية للفريق، خلفًا لمحمد مكي الذي رحل بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وتقدم أحمد فوزي لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 50 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك المقاولون العرب التعادل عبر محمد سالم في الدقيقة 74.

وسجل مصطفى صبحي هدف الفوز القاتل للمقاولون العرب في الدقيقة 87، ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط تحت قيادة سامي قمصان.

وشهدت المباراة حالتي طرد، الأولى كانت لطارق سيد لاعب مودرن سبورت في الدقيقة 9، بينما حصل تشارلز إيكبنيونج على البطاقة الحمراء الثانية في الدقيقة 55 بعد تلقيه الإنذار الثاني.

وبهذا التعادل، توقف رصيد مودرن سبورت عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر.