أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهمته القارية بالتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب إيجل نوار البوروندي.

وانتصر الأهلي على إيجل نوار بنتيجة 1-0 في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

وتأهل المارد الأحمر إلى دور المجموعات بفضل فوزه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-0.

بـ 10 لاعبين.. الأهلي يتأهل إلى مجموعات الأبطال على حساب إيجل نوار (فيديو)

مباريات الأهلي القادمة

سيتحول تركيز الأهلي الآن إلى الدوري المصري بعد أن حسم تأهله إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراتين في الدوري الممتاز ضد بتروجيت والمصري البورسعيدي قبل أن يخوض منافسات السوبر المصري في أبوظبي.

وفيما يلي مواعيد المباريات القادمة للأهلي:

الأربعاء 29 أكتوبر.. بتروجيت ضد الأهلي (الدوري المصري).. الثامنة مساءً

الأحد 2 نوفمبر.. الأهلي ضد المصري البورسعيدي (الدوري المصري).. السابعة مساءً

الخميس 6 نوفمبر.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا (نصف نهائي السوبر المصري).. 4:15 مساء

الأحد 9 نوفمبر.. خوض المباراة النهائية أو اللعب على لقاء المركز الثالث (ضد الزمالك أو بيراميدز)

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

