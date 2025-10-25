المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

1 0
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

2 1
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

3 1
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

4 2
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
لانس

لانس

2 1
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 3
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

مواجهتان في الدوري قبل السوبر.. مباريات الأهلي المقبلة بعد التأهل الإفريقي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:19 م 25/10/2025
الأهلي

الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهمته القارية بالتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب إيجل نوار البوروندي.

وانتصر الأهلي على إيجل نوار بنتيجة 1-0 في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

وتأهل المارد الأحمر إلى دور المجموعات بفضل فوزه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-0.

بـ 10 لاعبين.. الأهلي يتأهل إلى مجموعات الأبطال على حساب إيجل نوار (فيديو)

مباريات الأهلي القادمة

سيتحول تركيز الأهلي الآن إلى الدوري المصري بعد أن حسم تأهله إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراتين في الدوري الممتاز ضد بتروجيت والمصري البورسعيدي قبل أن يخوض منافسات السوبر المصري في أبوظبي.

وفيما يلي مواعيد المباريات القادمة للأهلي:

الأربعاء 29 أكتوبر.. بتروجيت ضد الأهلي (الدوري المصري).. الثامنة مساءً

الأحد 2 نوفمبر.. الأهلي ضد المصري البورسعيدي (الدوري المصري).. السابعة مساءً

الخميس 6 نوفمبر.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا (نصف نهائي السوبر المصري).. 4:15 مساء

الأحد 9 نوفمبر.. خوض المباراة النهائية أو اللعب على لقاء المركز الثالث (ضد الزمالك أو بيراميدز)

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري ابطال افريقيا الاهلي ترتيب الدوري المصري مباريات الأهلي موعد مباراه الاهلي القادمة

