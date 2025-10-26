يرى باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن منتخب مصر من أقوى المنتخبات الأفريقية، لافتًا إلى أن شيكو بانزا لاعب الزمالك لديه قدرات كبيرة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية، بجانب أنجولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

وقال بوميل في تصريحات عبر قناة أون سبورت1: "بطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون مثيرة للغاية، لأن جميع المنتخبات المشاركة في البطولة تريد أن تحقق شيئًا".

وأضاف: "مجموعتنا مع منتخب مصر قوية للغاية، لأنها منتخبات اعتادت على المشاركة في البطولة، خاصة وأن مصر وجنوب أفريقيا تأهلا إلى كأس العالم 2026، لكننا نأمل أن يتأهل منها 3 منتخبات".

وتابع: "منتخب مصر من أقوى المنتخبات الأفريقية، ولديه خبرة كبيرة في البطولة، خاصة مع حسام حسن الذي أعرفه جيدًا عندما كان مدربًا للأردن، وواجهته وأتابعه جيدًا".

وشدد: "لدي احترام كبير لمنتخب مصر، ولحسام حسن الذي يملك خبرة كبيرة ويعرف ما يفعل، وأنا أتطلع بشدة لمواجهته من جديد".

وأشار إلى: "أرى أن مصطفى محمد مهاجم نموذجي، وإذا نظرت إلى أرقامه ستجد أنه أكثر اللاعبين تسديدًا على المرمى في فريقه نانت الفرنسي، لذلك معدل الأهداف له عالٍ جدًا، وقادر دائمًا على تسجيل الأهداف الحاسمة".

واستطرد: "رأيي دائمًا أن مصر من أقوى البلدان الأفريقية في كرة القدم، سواء على مستوى المنتخبات أو الفرق، وبالطبع تُخرج مواهب دائمًا، ولذلك من الصعب مواجهة أي فريق مصري".

وواصل: "أهنئ بيراميدز بحصوله على لقب السوبر الأفريقي، وتربعه على عرش الكرة الأفريقية مؤخرًا".

وأكد: "الدوري المصري قوي جدًا، والمنافسة صعبة للغاية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، لذلك أحترم المنتخب المصري دائمًا".

وأردف: "لا أستطع توقع الفائز بكأس الأمم الأفريقية، لأن كل المنتخبات تريد إثبات نفسها، وهناك منتخبات تأهلت إلى كأس العالم تريد أن تستعد بشكل قوي لأن البطولة بعد 6 أشهر"

وأكمل: "منتخب المغرب حقق نتائج مبهرة في السنوات الأخيرة، وبعد أدائهم في كأس العالم 2022، أصبحت كل المنتخبات قوية، لذلك منتخب المغرب المرشح الأقوى للتتويج بكأس الأمم الأفريقية".

ولفت إلى: "شيكو بانزا لاعب مذهل، وسريع للغاية ويحب المواجهات الفردية، ويحب دائمًا مساعدة الفريق، وهو شخص رائع ويعمل بجد دائمًا وينشر طاقة رائعة في الفريق".

وأضاف: "شيكو بانزا يركز دائمًا في الملعب، ويستمع لتعليمات المدرب، هناك توافق بيني وبينه، يستطيع تقديم أشياء رائعة في الدوري المصري، لذلك تواجده يكون أمرًا رائعًا بالنسبة لأي مدرب".

وأتم: "نصيحتي له، عليه أن يجتهد، لأنه في الدوري المصري سيتطور خاصة وأنه يواجه فرق قوية مثل الأهلي وبيراميدز".