المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وزير الرياضة: هناك احتمالين لحل أزمة أرض الزمالك.. ونتابع تحقيقات النيابة باستمرار

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:19 ص 26/10/2025
أرض الزمالك

أرض نادي الزمالك - صورة أرشيفية

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، آخر التطورات في أزمة أرض نادي الزمالك، مشيرا إلى أن هناك احتمالين لتخطي هذه العقبة.

وكانت وزارة الإسكان قد قررت سحب أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، ويحاول مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب استعادتها من جديد.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 1: "نقوم بدور مساند لنادي الزمالك وليس كل ما نفعله يُقال في الوقت الحالي، لكن للطمأنينة هناك تنسيق تام، ونتابع الجزء الخاص بتحقيقات النيابة".

وأضاف: "هناك تحقيقات في النيابة لأن هناك شكاوى وصلت بشكل معين والتحقيقات تتأكد من هذه الشكاوى".

أما في حال تقدم أحد بشكوى ضد أرض مملوكة للأهلي.. قال وزير الرياضة: "لو هذه الأرض عليها مشكلة، والأرض لم يتم بدء العمل فيها رغم وجود فترة زمنية محددة ستُسحب بالتأكيد".

وتابع وزير الرياضة: "دون الدخول في تفاصيل.. الزمالك حصل على فترة زمنية محددة "عامين" بشأن أرض أكتوبر وانتهت بشكل رسمي".

وبعث وزير الشباب رسالة طمأنينة للجميع قائلًا: "أطمئن الجميع.. نادي الزمالك لن ينهار، وكل حلول المساعدة والمساندة موجودة بما لا يخرج عن الأسس والقوانين".

وواصل وزير الرياضة حديثه بوجود احتمالين لحل أزمة أرض نادي الزمالك قائلًا: "هناك احتمالين بشأن أرض نادي الزمالك.. إما حل أزمة هذه الأرض أو توفير البديل في نفس المنطقة، نحن خلف الزمالك حتى الاستقرار، ولكن ليس كل ما يُفعل يُقال إلا في وقته".

وانتقل للحديث عن أهداف منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن.. قائلًا: "لدينا هدفين من منتخب مصر الأول وهو الوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية في المغرب، ولن نكتفي بالوصول لكأس العالم بل يكون شكلنا ومستوانا يليق بالدولة المصرية".

الزمالك الدوري المصري وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg