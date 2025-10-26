كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، آخر التطورات في أزمة أرض نادي الزمالك، مشيرا إلى أن هناك احتمالين لتخطي هذه العقبة.

وكانت وزارة الإسكان قد قررت سحب أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، ويحاول مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب استعادتها من جديد.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 1: "نقوم بدور مساند لنادي الزمالك وليس كل ما نفعله يُقال في الوقت الحالي، لكن للطمأنينة هناك تنسيق تام، ونتابع الجزء الخاص بتحقيقات النيابة".

وأضاف: "هناك تحقيقات في النيابة لأن هناك شكاوى وصلت بشكل معين والتحقيقات تتأكد من هذه الشكاوى".

أما في حال تقدم أحد بشكوى ضد أرض مملوكة للأهلي.. قال وزير الرياضة: "لو هذه الأرض عليها مشكلة، والأرض لم يتم بدء العمل فيها رغم وجود فترة زمنية محددة ستُسحب بالتأكيد".

وتابع وزير الرياضة: "دون الدخول في تفاصيل.. الزمالك حصل على فترة زمنية محددة "عامين" بشأن أرض أكتوبر وانتهت بشكل رسمي".

وبعث وزير الشباب رسالة طمأنينة للجميع قائلًا: "أطمئن الجميع.. نادي الزمالك لن ينهار، وكل حلول المساعدة والمساندة موجودة بما لا يخرج عن الأسس والقوانين".

وواصل وزير الرياضة حديثه بوجود احتمالين لحل أزمة أرض نادي الزمالك قائلًا: "هناك احتمالين بشأن أرض نادي الزمالك.. إما حل أزمة هذه الأرض أو توفير البديل في نفس المنطقة، نحن خلف الزمالك حتى الاستقرار، ولكن ليس كل ما يُفعل يُقال إلا في وقته".

وانتقل للحديث عن أهداف منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن.. قائلًا: "لدينا هدفين من منتخب مصر الأول وهو الوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية في المغرب، ولن نكتفي بالوصول لكأس العالم بل يكون شكلنا ومستوانا يليق بالدولة المصرية".