كلام فى الكورة
"تحاليل طبية أخيرة".. مصدر يكشف ليلا كورة شرط عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

02:06 م 26/10/2025
إمام عاشور - الأهلي

إمام عاشور - لاعب الأهلي

اقتربت عودة إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، إلى الملاعب بعدما جاءت نتيجة التحاليل الطبية الأخيرة بشكل إيجابي.

ويبتعد إمام عاشور عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابته بفيروس "A"، وذلك بعد مباراة إنبي في بطولة الدوري، ومن ثم يخضع لبروتوكول طبي كامل قبل العودة لتدريبات الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "يخضع إمام عاشور غدا الإثنين لتحاليل طبية أخيرة تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية ومن ثم العودة للمباريات".

وأضاف المصدر: "في حال انخفاض نسبة الانزيمات لأقل من 40 سينتظر وقتها إمام عاشور قرار الجهاز الطبي ليعود للتدريبات".

وكان إمام عاشور قد غاب عن الأهلي لفترة طويلة قبل إصابته بفيروس "A" بسبب إصابته بكسر في الترقوة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وبعد العودة وفي أول مباراة مع الأهلي، تعرض لإصابة طويلة جديدة وهي فيروس "A" الذي أجبره على الابتعاد من جديد.

موقف إمام عاشور من بطولة السوبر المصري سيتحدد وفقا لعودته للتدريبات الجماعية.

ويشارك الأهلي في بطولة السوبر المصري المقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل بالإمارات، رفقة أندية بيراميدز، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري السوبر المصري إمام عاشور

