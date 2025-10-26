المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر يكشف ليلا كورة موقف الشناوي من التواجد أمام بتروجيت

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:23 م 26/10/2025
محمد الشناوي حارس الأهلي

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

غاب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق ضد إيجل نوار البوروندي، في إطار دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي كان قد انتصر على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في مباراة الإياب، ليؤكد تأهله إلى دور المجموعات من دوري الأبطال، بعدما كان انتصر ذهابًا خارج مصر، بالنتيجة نفسها.

حالة محمد الشناوي

فيما لم يتواجد محمد الشناوي في قائمة الأهلي التي واجهت إيجل نوار، بعدما عانى من إجهاد ونزلة برد.

وكشف مصدر بالأهلي في تصريحات ليلا كورة أن محمد الشناوي سيكون جاهزًا لمباراة بتروجيت المقبلة.

كما أشار المصدر إلى أن كريم فؤاد لا يعاني من إصابة، لكنه يخوض تدريبات تأهيلية هذه الفترة، ولم يُحسم موقفه من المواجهة التالية.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره فريق بتروجيت، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الكلية الحربية، لحساب منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات حتى الآن من المسابقة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الممتاز محمد الشناوي مباراة الأهلي وبتروجيت

