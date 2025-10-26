المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فاركو يتفوق على الإسماعيلي في صراع القاع بالدوري الممتاز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:33 م 26/10/2025
محمد عمار الإسماعيلي

الإسماعيلي

حقق فريق فاركو فوزًا ثمينًا على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباراة قوية ومليئة بالندية، في ظل سعي كلا الفريقين للهروب من مؤخرة جدول الترتيب، قبل أن يتمكن فاركو من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

وسجل الهدف بعد كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء، وسط اعتراضات واسعة من لاعبي الإسماعيلي الذين طالبوا بإلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد، لكن الحكم محمود البنا، وبعد مراجعة اللقطة، قرر احتساب الهدف لصالح فاركو.

وبهذه النتيجة، رفع فاركو رصيده إلى 9 نقاط صاعدًا إلى المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 7 نقاط في قاع جدول الترتيب، لتتواصل معاناته في مسابقة الدوري.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة فاركو:

حراسة المرمى: عبدالله جمال.

خط الدفاع:عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، عبدالله محمد ، عمر القط.

وفي خط الوسط: إيريك تراوري ، محمد سمير،علي الملواني،خالد النبريصي.

خط الهجوم: نادر فرج،أنور عبد السلام.

في حين جاء تشكيل فاركو الرسمي لمواجهة الإسماعيلي:

في حراسة المرمى: شيكا.

في خط الدفاع: المزين، ندياي، وليد مصطفى، محمد حسين، معاذ أحمد.

في خط الوسط: الملاح، البحراوي، أحمد فؤاد.

في خط الهجوم: رامز مدحت، فخري.

 

