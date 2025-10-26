المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الحضري يكشف تفاصيل هروبه من الأهلي (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:51 م 26/10/2025
الحضري

عصام الحضري حارس الأهلي السابق

كشف عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى في الكرة المصرية، تفاصيل أسباب رحيله عن الأهلي في يناير 2008.

وكان الحضري قد رحل عن الأهلي في تلك الفترة متجهًا إلى سيون السويسري دون الحصول على إذن من إدارة "القلعة الحمراء".

وحل الحضري ضيفًا على برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة".

وأثار قرار الحضري برحيله عن الأهلي بشكل مفاجئ العديد من الجدل، في ظل رغبته في الحصول على فرصة الاحتراف الخارجي بانتقاله إلى سيون السويسري.

ولم يتواجد الحضري مع سيون طويلًا، حيث انتقل بعد ذلك إلى الإسماعيلي في يناير 2009، ومنه خاض عدة تجارب في الملاعب المصرية مع أندية الزمالك ووادى دجلة والاتحاد السكندري والنجوم.

كما يمتلك الحضري تجربة في الملاعب السودانية مع المريخ السوداني، كما لعب في صفوف التعاون السعودي بين عامي 2017 و2018.

شاهد ما قاله الحضري عن واقعة هروبه من الأهلي في الفيديو التالي:

 

الأهلي الدوري المصري عصام الحضري سيون

