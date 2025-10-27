المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر لـ "يلا كورة": علي ماهر مستمر مع سيراميكا.. ورحيله للاتحاد الليبي غير صحيح

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

01:26 م 27/10/2025
علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا

علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا

كشف مصدر داخل نادي سيراميكا كليوباترا، عن حقيقة رحيل المدير الفني علي ماهر، لقيادة فريق الاتحاد الليبي، خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "علي ماهر مستمر في قيادة سيراميكا كليوباترا بصورة طبيعية".

وتابع: "ما يتردد عن رحيله للاتحاد الليبي غير صحيح على الإطلاق".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت خلال الساعات الماضية، عن تلقي علي ماهر عرضًا لتدريب فريق الاتحاد الليبي، خلفًا للمدير الفني الحالي حمدي بطاو.

واقترب حمدي بطاو من الرحيل عن قيادة فريق الاتحاد الليبي، عقب توديع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من دور الـ32، بعد الخسارة على يد المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

وفي المقابل يقدم علي ماهر موسمًا رائعًا مع فريق سيراميكا، حيث قاده للتربع على صدارة جدول الترتيب بصورة مؤقتة حتى الآن.

علي ماهر سيراميكا كليوباترا ، الاتحاد الليبي

