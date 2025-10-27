كشف مصدر داخل نادي سيراميكا كليوباترا، عن حقيقة رحيل المدير الفني علي ماهر، لقيادة فريق الاتحاد الليبي، خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "علي ماهر مستمر في قيادة سيراميكا كليوباترا بصورة طبيعية".

وتابع: "ما يتردد عن رحيله للاتحاد الليبي غير صحيح على الإطلاق".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت خلال الساعات الماضية، عن تلقي علي ماهر عرضًا لتدريب فريق الاتحاد الليبي، خلفًا للمدير الفني الحالي حمدي بطاو.

واقترب حمدي بطاو من الرحيل عن قيادة فريق الاتحاد الليبي، عقب توديع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من دور الـ32، بعد الخسارة على يد المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

وفي المقابل يقدم علي ماهر موسمًا رائعًا مع فريق سيراميكا، حيث قاده للتربع على صدارة جدول الترتيب بصورة مؤقتة حتى الآن.