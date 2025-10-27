المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هاني أبو ريدة يتحدث عن.. أزمة لاعبي بيراميدز.. مكافآت كأس العالم.. وتطوير الكرة المصرية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:15 م 27/10/2025
هاني أبو ريدة

هاني أبو ريدة

تحدث هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن التحديات التي تواجه منتخب مصر الثاني قبل انطلاق كأس العرب.

ويلعب منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العرب، بجانب الأردن والإماراتي، وموريتانيا أو الكويت.

وفي تصريحات صحفية للمركز الإعلامي، صرح أبو ريدة بأن منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب لديه أزمة حقيقية تتعلق بلاعبي نادي بيراميدز، حيث إنهم مرتبطون بخوض مواجهتين في الدوري الممتاز مع فريقهم أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية يومي 3 و 6 ديسمبر المقبلين.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: "تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لحل الأزمة وتأجيل المباراتين، لضمان مشاركة جميع اللاعبين في تمثيل المنتخب الوطني".

وشدد أبو ريدة: "اتحاد الكرة يحاسب على نتائج المنتخبات، لذلك سنحل جميع المشكلات التي تواجه الأجهزة الفنية".

وكشف عن رفضه لاقتراحات سابقةً بعدم المشاركة في كأس العرب: قائلا: "رفضت اقتراحات البعض بعدم المشاركة في كأس العرب، فمن غير المعقول أن تغيب مصر عن هذه البطولة بحجة أننا لن نستطيع إعداد منتخب قوي يحصد اللقب، وحتى الآن حلمي طولان مدرب المنتخب نجح في إعداد اللاعبين".

وفيما يخص مكافأة تأهل منتخب مصر لكأس العالم، أشار أبو ريدة إلى: "وزير الشباب والرياضة عرض وفقاً للائحة المكافآت بالوزارة مكافأة منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم، وكانت وجهة نظري توجيه المكافآت لأبطال الألعاب الأخرى، بينما اتحاد الكرة هو المنوط به صرف مكافآت لمنتخباته الوطنية".

ونفى أبو ريدة وجود أي خلافات مع الوزير: "لا توجد خلافات بيني وبين وزير الشباب والرياضة، واستقبلناه في اجتماع رسمي منذ أيام".

وحول ملف تطوير الكرة المصرية، قال: "اتحاد الكرة هو بيت كرة القدم المصرية، وأنا غيور على بلدي وأنظر إلى ما يحدث في الاتحادات التابعة للدول الأخرى ولدي غيرة شديدة".

وكشف عن حديثه مع وزير الشباب والرياضة حول ضرورة إنشاء بنية تحتية سليمة: "تحدثت مع الوزير عن ضرورة وجود ملاعب قانونية وتوفير أماكن على مستوى مصر لاستضافة المواهب والبراعم، وإطلاق مشروعات لأن الأكاديميات موجودة لمن يدفع أكثر"، مضيفاً: "أبلغت الوزير بضرورة إنشاء مراكز في كافة المحافظات شريطة إنشاء ملاعب وأماكن لاستضافة المواهب".

وعن خطط اتحاد الكرة لتطوير المنتخبات ، أكد رئيس الاتحاد أن هناك برامج مستمرة للعمل علي تأهيل اللاعبين والرفع من مستواهم وهناك دول أخري لديها محترفون يلعبون في الخارج منذ سنوات طويلة، ما جعلهم يتطورون فنيًا وبدنيًا ونفسيًا، وهو ما يطمح اتحاد الكرة لتحقيقه في الفترة المقبلة للاعب المصري.

