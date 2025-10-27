المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأهلي يعلن إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:16 م 27/10/2025
شعار الأهلي

شعار النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي، عن إقامة انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025-2029، تحت إشراف قضائي كامل، لتوفير أقصى درجات الشفافية.

الأهلي دعا أعضاء النادي والجمعية العمومية من أجل المشاركة في العملية الانتخابية، لاختيار مجلس إدارة جديد، يوم الجمعة المقبل الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري.

انتخابات الأهلي تحت إشراف قضائي

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "يقوم النادي بمراجعة كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة المقبل، 31 أكتوبر الجاري، والتي تشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربعة المقبلة".

أضاف: "يأتي ذلك في إطار حرص إدارة النادي على توفير أقصى درجات الشفافية خلال العملية الانتخابية، وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية".

اختتم بيان الأهلي: "تم الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عملية التصويت".

وفي سياق متصل، قرر الأهلي اتخاذ ترتيبات استثنائية لتيسير عملية حضور الأعضاء من ذوي الهمم وكبار السن، حيث تتضمن توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل بسهولة داخل مقار اللجان المختلفة، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة على بوابات النادي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب انتخابات الأهلي

