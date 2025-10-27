المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد 3 انتصارات متتالية.. كم مباراة تفصل توروب عن انطلاقته الأفضل قبل الأهلي؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:23 م 27/10/2025
ييس توروب

توروب مع الأهلي

فاز النادي الأهلي بـ3 مباريات متتالية تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، ليقترب صاحب الـ55 عامًا من تحقيق أفضل انطلاقة في مسيرته التدريبية مع كرة القدم.

ونجح الأهلي في الفوز على كل من إيجل نوار البوروندي ذهابًا وإيابًا في دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، كما انتصر بين المباراتين على الاتحاد في إطار الدوري المصري، ليحقق توروب 3 انتصارات متتالية دون أي تعادل أو هزيمة حتى الآن.

كم مباراة تفصل توروب عن الانطلاقة الأفضل مع الأهلي؟

الأهلي هو النادي الـ7 في مسيرة توروب التدريبية مع كرة القدم التي بدأت عام 2009.

وقاد توروب كلًا من إيسبرج وميتييلاند وجينت وجينك وكوبنهاجن وأوجسبورج على الترتيب قبل وصوله إلى الأهلي في 8 أكتوبر 2025.

وسبق لتوروب أن حقق الفوز في أول 3 مباريات له مع فريق جديد، خلال مسيرته التدريبية الطويلة في كرة القدم مرة واحدة فقط، قبل الأهلي.

- مع جينك: فشل في الفوز بمباراته الرسمية الأولى

- مع إيسبرج: بدأ بانتصار واحد فقط

- مع كوبنهاجن: بدأ بانتصار واحد فقط

- مع أوجسبورج: بدأ بانتصارين

- مع جينت: بدأ بانتصارين

- مع ميتييلاند: الانطلاقة الأفضل بعد أن بدأ مسيرته بـ4 انتصارات متتالية

ويحتاج توروب إلى تحقيق فوزين إضافيين متتاليين مع الأهلي من أجل تحقيق الانطلاقة الأفضل في مسيرته التدريبية (5 مباريات)، علمًا بأنه يلتقي في مباراتيه المقبلتين كلًا من بتروجيت والمصري في الدوري المحلي.

جدير بالذكر أن الأهلي يخوض منافسات كأس السوبر المصري في الإمارات بين 6 و9 نوفمبر المقبل.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري ييس توروب

