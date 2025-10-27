المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 1
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الغزاوي: الأهلي مؤسسة ضخمة.. وقائمة الخطيب مزيجًا بين الخبرة والتجديد 

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:25 م 27/10/2025
محمد الغزاوي

محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

تحدث محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته فوق السن، عن الانتخابات المقبلة، ودور الجمعية العمومية.

كان النادي الأهلي، قد أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025-2029، تحت إشراف قضائي كامل، لتوفير أقصى درجات الشفافية.

تصريحات الغزاوي

وقال محمد الغزاوي، إن النادي مقبل على مرحلة جديدة من التوسع المؤسسي والاستثماري، تستلزم فكرًا إداريًا متطورًا وتعاونًا كاملًا بين كل عناصر المنظومة.

وأضاف: "الأهلي اليوم لم يعد مجرد نادٍ رياضي، بل مؤسسة ضخمة تمثل نموذجًا في الإدارة الحديثة، لدينا بنية قوية يمكن البناء عليها لمضاعفة موارد النادي، وتحويل فروعه وشركاته إلى كيانات تحقق عوائد مستمرة تدعم كل قطاعات".

وأكد: "ملف الاستثمار الرياضي سيظل أحد أهم محاور المرحلة المقبلة، موضحا الفكر الاستثماري لا يقتصر على الرعاية أو التسويق، بل يمتد إلى إدارة الأصول وتوسيع الشراكات وتفعيل دور الشركات التابعة للنادي بشكل أكثر تأثيرًا، وهدفنا أن يكون الأهلي نموذجًا للمؤسسة الرياضية الأكثر استقرارًا وكفاءة في المنطقة".

شدد: "الجمعية العمومية هي قلب النادي، وشريك أصيل في كل إنجاز تحقق، ووعي الأعضاء وحضورهم الدائم في المشهد هو الضمان الحقيقي لاستمرار نجاح الأهلي، مشاركتهم في الانتخابات المقبلة مسؤولية وواجب تجاه الكيان الذي نحبه جميعًا".

واختتم: "قائمة محمود الخطيب تمثل مزيجًا متوازنًا بين الخبرة والتجديد، وكلنا نعمل بعقلية الفريق الواحد، ما تحقق منذ 2017 هو بداية لمسار أكبر، والمرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهد للحفاظ على مكانة الأهلي وتوسيع آفاقه الاستثمارية والرياضية".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب محمد الغزاوي انتخابات الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
وادي دجلة

وادي دجلة

3

الاتحاد يحتل المركز الـ19 برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، بينما وادي دجلة في المركز السابع برصيد 16 نقطة من 11 مباراة

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg