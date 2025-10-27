تحدث محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته فوق السن، عن الانتخابات المقبلة، ودور الجمعية العمومية.

كان النادي الأهلي، قد أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025-2029، تحت إشراف قضائي كامل، لتوفير أقصى درجات الشفافية.

تصريحات الغزاوي

وقال محمد الغزاوي، إن النادي مقبل على مرحلة جديدة من التوسع المؤسسي والاستثماري، تستلزم فكرًا إداريًا متطورًا وتعاونًا كاملًا بين كل عناصر المنظومة.

وأضاف: "الأهلي اليوم لم يعد مجرد نادٍ رياضي، بل مؤسسة ضخمة تمثل نموذجًا في الإدارة الحديثة، لدينا بنية قوية يمكن البناء عليها لمضاعفة موارد النادي، وتحويل فروعه وشركاته إلى كيانات تحقق عوائد مستمرة تدعم كل قطاعات".

وأكد: "ملف الاستثمار الرياضي سيظل أحد أهم محاور المرحلة المقبلة، موضحا الفكر الاستثماري لا يقتصر على الرعاية أو التسويق، بل يمتد إلى إدارة الأصول وتوسيع الشراكات وتفعيل دور الشركات التابعة للنادي بشكل أكثر تأثيرًا، وهدفنا أن يكون الأهلي نموذجًا للمؤسسة الرياضية الأكثر استقرارًا وكفاءة في المنطقة".

شدد: "الجمعية العمومية هي قلب النادي، وشريك أصيل في كل إنجاز تحقق، ووعي الأعضاء وحضورهم الدائم في المشهد هو الضمان الحقيقي لاستمرار نجاح الأهلي، مشاركتهم في الانتخابات المقبلة مسؤولية وواجب تجاه الكيان الذي نحبه جميعًا".

واختتم: "قائمة محمود الخطيب تمثل مزيجًا متوازنًا بين الخبرة والتجديد، وكلنا نعمل بعقلية الفريق الواحد، ما تحقق منذ 2017 هو بداية لمسار أكبر، والمرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهد للحفاظ على مكانة الأهلي وتوسيع آفاقه الاستثمارية والرياضية".