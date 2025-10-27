المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تحليل طبي أخير.. الأهلي يعلن تحسن حالة إمام عاشور

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:53 م 27/10/2025
إمام عاشور

إمام عاشور - لاعب الأهلي

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة إمام عاشور، لاعب الوسط، الذي اقتربت عودته من جديد.

وتعرض إمام عاشور لإصابة بفيروس "A" بعد مباراة إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز، ليدخل المستشفى بعدها ويتبع بروتوكول طبي للعودة إلى التدريبات.

وأوضح أحمد جاب الله أن إمام عاشور سوف يجري تحليلًا طبيًّا ‏جديدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل ‏الانتظام في التدريبات الجماعية.

وأضاف أن اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.‏

وكان إمام عاشور قد غاب عن الأهلي لفترة طويلة قبل إصابته بفيروس "A" بسبب إصابته بكسر في الترقوة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وبعد العودة وفي أول مباراة مع الأهلي، تعرض لإصابة طويلة جديدة وهي فيروس "A" الذي أجبره على الابتعاد من جديد.

موقف إمام عاشور من بطولة السوبر المصري سيتحدد وفقا لعودته للتدريبات الجماعية.

ويشارك الأهلي في بطولة السوبر المصري المقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل بالإمارات، رفقة أندية بيراميدز، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

الأهلي الدوري المصري إمام عاشور أحمد جاب الله

