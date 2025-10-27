مصدر يكشف ليلا كورة حقيقة تمرد اللاعبين في مودرن سبورت

كشف مصدر داخل نادي مودرن سبورت، حقيقة وجود تمرد من جانب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بناءً على ما تردد خلال الساعات الأخيرة.

مودرن سبورت كان قد تلقى خسارة أمام نظيره المقاولون العرب (1-2)، أمس الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حقيقة التمرد في مودرن سبورت

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة إنه لا حقيقة لتمرد لاعبي مودرن سبورت، حيث إن كل اللاعبين ملتزمون بقرارات الإداراة والجهاز الفني.

أضاف المصدر أنه لا توجد أي أزمة في الفريق، والأمور تسير بصورة طبيعية، ولا صحة لتمرد اللاعبين، الجميع ملتزم وعلى رأسهم محمد أبو جبل.

مودرن سبورت يحتل حاليًا المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 15 نقطة، عقب الهزيمة أمام المقاولون العرب.

ويحل مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق غزل المحلة، مساء يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر، على ملعب المحلة، بالجولة الـ13 من الدوري.