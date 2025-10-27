المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر يكشف ليلا كورة حقيقة تمرد اللاعبين في مودرن سبورت

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:17 م 27/10/2025
مودرن سبورت

فريق مودرن سبورت

كشف مصدر داخل نادي مودرن سبورت، حقيقة وجود تمرد من جانب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بناءً على ما تردد خلال الساعات الأخيرة.

مودرن سبورت كان قد تلقى خسارة أمام نظيره المقاولون العرب (1-2)، أمس الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حقيقة التمرد في مودرن سبورت

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة إنه لا حقيقة لتمرد لاعبي مودرن سبورت، حيث إن كل اللاعبين ملتزمون بقرارات الإداراة والجهاز الفني.

أضاف المصدر أنه لا توجد أي أزمة في الفريق، والأمور تسير بصورة طبيعية، ولا صحة لتمرد اللاعبين، الجميع ملتزم وعلى رأسهم محمد أبو جبل.

مودرن سبورت يحتل حاليًا المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 15 نقطة، عقب الهزيمة أمام المقاولون العرب.

ويحل مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق غزل المحلة، مساء يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر، على ملعب المحلة، بالجولة الـ13 من الدوري.

مباراة مودرن سبورت القادمة
الدوري المصري الدوري الممتاز مودرن سبورت نادي مودرن سبورت

