"لا خوف على الأهلي".. الخطيب يعلن مهام عبد الحفيظ

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، منصب سيد عبد الحفيظ بعد الفوز في انتخابات النادي.

ويقيم النادي الأهلي انتخابات لتعيين مجلس إدارة جديد يوم الجمعة القادم، ويترشح الخطيب على منصب الرئيس وسيد عبد الحفيظ على منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن.

وقال محمود الخطيب في تصريحات عبر قناة النهار: "أرى قدرات وخبرات كبيرة في سيد عبد الحفيظ منذ عامين".

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ سيكون القائم بأعمال المشرف العام على كرة القدم، وأنا المشرف العام على الكرة بشكل عام".

أما عن سبب ترشح ياسين منصور على منصب نائب الرئيس.. قال: "ياسين منصور لديه من القدرات أن يكون رئيس النادي".

وأكمل الخطيب: "اجتمعت بياسين منصور قبل الانتخابات وأبلغته برغبتي في عدم الترشح، لكنه أصر أن أشارك ليكون نائبي، وأكد لي أنني لو أصريت على عدم التواجد سيترشح على منصب الرئيس، وبعد تراجعي خاض الانتخابات نائبًا".

وواصل: "لم تحدث أي خلافات معه أثناء تواجده في شركة الكرة، وكانت رؤيته أن يكون لرئيس النادي إشراف على ملفات الكرة".

واستكمل: "سأقوم بتوزيع الملفات على أعضاء مجلس الإدارة وياسين منصور وخالد مرتجي سيتابعان الأمر باستمرار".

وأنهى: "لا أخاف على الأهلي في وجود الجماهير وأعضاء النادي، (الأهلي بينا أو من غيرنا هيمشي في طريقه)، وفكرت 3 مرات في الابتعاد عن رئاسة الأهلي بعد عام 2023".