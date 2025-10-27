المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 1
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

1 2
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

0 3
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الحضري يكشف مفاجأة عن حارس مصر في أمم أفريقيا 2006 (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:02 م 27/10/2025
عصام الحضري

عصام الحضري أثناء ظهوره في برنامج ماتش بوكس

كشف عصام الحضري، نجم منتخب مصر السابق، عن مفاجأة مدوية قبل بطولة كأس أمم أفريقيا 2006.

وحل الحضري ضيفًا على برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة"، ليتحدث عن عدة موضوعات.

وأثناء حديثه عن حارس منتخب مصر الأساسي في كأس الأمم الأفريقية 2006، تحدث عن قرار حسن شحاتة المدير الفني وقتها، قبل انطلاق البطولة.

وتطرق الحضري في حديثه إلى موقفه من المشاركة في الودية التحضيرية ضد أمم أفريقيا، قبل انطلاق البطولة بحوالي أسبوع.

شاهد ما قاله الحضري عن حارس الفراعنة الأساسي في أمم أفريقيا 2006 عبر الفيديو التالي:

الأهلي منتخب مصر عصام الحضري حسن شحاتة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

