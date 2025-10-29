أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، تعيين محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري.

ويلعب الأهلي مع بتروجيت يوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء طاقم الحكام كالتالي: "محمود بسيوني حكم ساحة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وخالد حسين، على أن يكون جلال أحمد حكما رابعا"، أما غرفة تقنية الفيديو يديرها وائل فرحان ويعاونه محمد القاضي".

الأهلي يدخل هذه المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة جمعهم من 10 مباريات فقط، بينما يتواجد بتروجيت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

محمود بسيوني أدار 5 مباريات فقط في الموسم الحالي من بينهم مباراة الزمالك مع دجلة، وبيراميدز مع المصري البورسعيدي، وتعد هذه المباراة الأولى التي سيديرها للأهلي وبتروجيت في الموسم الحالي.

وأشهر بسيوني في الخمس مباريات التي أدارهم 26 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء، كما احتسب 3 ركلات جزاء.