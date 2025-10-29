يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب لتحديات الدوري الممتاز بمواجهة قوية ضد بتروجيت.

وكان الأهلي أغلق صفحة دوري أبطال أفريقيا مؤقتا بعد أن حسم مقعده في دور المجموعات على حساب إيجل نوار.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة بتروجيت على استاد الكلية الحربية في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة الدوري برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

بينما يقع بتروجيت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

ماذا ينتظر الأهلي وتوروب في مواجهة بتروجيت؟

استعادة الصدارة

يتطلع ييس توروب لاستعادة صدارة الدوري مرة أخرى ولن يتحقق ذلك إلا بالفوز على بتروجيت.

وكان الأهلي تصدر لأول مرة جدول ترتيب الدوري هذا الموسم في الجولة الماضية عندما فاز على الاتحاد السكندري 2-1.

ويعتلي سيراميكا كليوباترا حاليا صدارة الدوري مؤقتًا بفارق نقطتين عن الأهلي بعد فوزه في الجولة الـ12 على كهرباء الإسماعيلية.

وحال انتصار الأهلي غدًا الأربعاء، سيعود لصدارة الدوري الممتاز مرة أخرى.

معادلة الانطلاقة الأفضل مع الأهلي

يسعى توروب لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي مع النادي الأهلي منذ توليه المهمة الفنية.

وكان المدرب الدنماركي حقق 3 انتصارات متتالية على حساب إيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا (1-0 ذهابا، و1-0 إيابا)، كما انتصر على الاتحاد السكندري في الدوري 2-1.

وخلال مسيرته التدريبية، كانت الانطلاقة الأفضل لتوروب عندما بدأ مسيرته بـ4 انتصارات متتالية مع ميتيلاند الدنماركي.

وحال تحقيق الفوز على بتروجيت، سيعادل توروب الانطلاقة الأفضل في مسيرته بـ"4 انتصارات".

بديل الثنائي الموقوف

يفتقد الأهلي في مباراته القادمة ضد بتروجيت لثنائي أساسي في تشكيلته وهما مروان عطية وأحمد نبيل كوكا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

واعتمد توروب على أحمد نبيل كوكا في المركز الظهير الأيسر، وبالتالي بديله سيكون محمد شكري أو كريم فؤاد.

بينما مع غياب مروان عطية، سيدفع توروب باللاعب المالي أليو ديانج كأساسي بجوار محمد علي بن رمضان.

سلسلة اللا هزيمة ضد بتروجيت

لا يعرف الأهلي الهزيمة ضد بتروجيت في تاريخ مواجهتهما بجميع المسابقات منذ بداية المباريات بينهما في موسم 2006-2007.

ولعب الأهلي مع بتروجيت 28 مباراة (فاز الأحمر في 23، وحسمت نتيجة التعادل 5 مواجهات).