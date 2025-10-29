المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

- -
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

- -
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

- -
18:10
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سلسلة تاريخية وبديل الثنائي الموقوف.. ماذا ينتظر الأهلي أمام بتروجيت في الدوري؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:08 م 28/10/2025
الأهلي - الاهلي

الأهلي

المصور: محمد معروف

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب لتحديات الدوري الممتاز بمواجهة قوية ضد بتروجيت.

وكان الأهلي أغلق صفحة دوري أبطال أفريقيا مؤقتا بعد أن حسم مقعده في دور المجموعات على حساب إيجل نوار.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة بتروجيت على استاد الكلية الحربية في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة الدوري برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

بينما يقع بتروجيت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

ماذا ينتظر الأهلي وتوروب في مواجهة بتروجيت؟

استعادة الصدارة

يتطلع ييس توروب لاستعادة صدارة الدوري مرة أخرى ولن يتحقق ذلك إلا بالفوز على بتروجيت.

وكان الأهلي تصدر لأول مرة جدول ترتيب الدوري هذا الموسم في الجولة الماضية عندما فاز على الاتحاد السكندري 2-1.

ويعتلي سيراميكا كليوباترا حاليا صدارة الدوري مؤقتًا بفارق نقطتين عن الأهلي بعد فوزه في الجولة الـ12 على كهرباء الإسماعيلية.

وحال انتصار الأهلي غدًا الأربعاء، سيعود لصدارة الدوري الممتاز مرة أخرى.

معادلة الانطلاقة الأفضل مع الأهلي

يسعى توروب لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي مع النادي الأهلي منذ توليه المهمة الفنية.

وكان المدرب الدنماركي حقق 3 انتصارات متتالية على حساب إيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا (1-0 ذهابا، و1-0 إيابا)، كما انتصر على الاتحاد السكندري في الدوري 2-1.

وخلال مسيرته التدريبية، كانت الانطلاقة الأفضل لتوروب عندما بدأ مسيرته بـ4 انتصارات متتالية مع ميتيلاند الدنماركي.

وحال تحقيق الفوز على بتروجيت، سيعادل توروب الانطلاقة الأفضل في مسيرته بـ"4 انتصارات".

بديل الثنائي الموقوف

يفتقد الأهلي في مباراته القادمة ضد بتروجيت لثنائي أساسي في تشكيلته وهما مروان عطية وأحمد نبيل كوكا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

واعتمد توروب على أحمد نبيل كوكا في المركز الظهير الأيسر، وبالتالي بديله سيكون محمد شكري أو كريم فؤاد.

بينما مع غياب مروان عطية، سيدفع توروب باللاعب المالي أليو ديانج كأساسي بجوار محمد علي بن رمضان.

سلسلة اللا هزيمة ضد بتروجيت

لا يعرف الأهلي الهزيمة ضد بتروجيت في تاريخ مواجهتهما بجميع المسابقات منذ بداية المباريات بينهما في موسم 2006-2007.

ولعب الأهلي مع بتروجيت 28 مباراة (فاز الأحمر في 23، وحسمت نتيجة التعادل 5 مواجهات).

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي زيزو طارق قنديل ترتيب الدوري المصري مباريات الأهلي القادمة موعد مباراه الاهلي القادمة بتروجيت ضد الاهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg