كلام فى الكورة
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

1 2
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

0 0
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

0 1
18:10
الهلال

الهلال

حل سحري لتوروب.. عودة كريم فؤاد لقائمة الأهلي بعد غياب 59 يومًا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:29 م 28/10/2025
كريم فؤاد

كريم فؤاد - لاعب الأهلي

شهدت قائمة النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، التي يستعد من خلالها لمواجهة بتروجيت، عودة كريم فؤاد، الذي يعد بمثابة حل سحري في هذه المباراة.

ويلعب الأهلي مع بتروجيت، مساء الغد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراته مع بتروجيت محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد بتروجيت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وسبق وتعرض كريم فؤاد لإصابة بشد في العضلة الأمامية في معسكر منتخب مصر الثاني في شهر سبتمبر الماضي، ليغيب عن عدة مباريات للأهلي.

المباريات التي غابها كريم فؤاد عن الأهلي: "إنبي، سيراميكا كليوباترا، حرس الحدود، الزمالك، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، إيجل نوار ذهابًا وإيابًا".

أخر مباراة لعبها كريم فؤاد مع الأهلي كانت أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بهزيمة الفريق الأحمر بنتيجة 2-0، والتي أقيمت يوم 30 أغسطس الماضي "أي بعد غياب 59 يومًا".

حل سحري لتوروب

وقد يكون كريم فؤاد حل سحري للدنماركي ييس توروب، الذي يسعى لإيجاد حلول لمركز الظهير الأيسر في الفريق الأول.

ويغيب أحمد نبيل كوكا، لاعب الوسط الذي يشارك في مركز الظهير الأيسر مؤخرا مع الأهلي، بسبب الإيقاف إذ تعرض للطرد خلال مباراة الاتحاد السكندري.

ولعب كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بشكل عام مع الأهلي وإنبي، في 51 مباراة بواقع 4265 دقيقة، لم يسجل خلالهم أي أهداف بل قدم 5 تمريرات حاسمة.

ومع الأهلي فقط لعب في ذلك المركز 21 مباراة بواقع 1647 دقيقة، وقدم خلالهم تمريرتين حاسمتين.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بتروجيت كريم فؤاد توروب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

