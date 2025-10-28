المصري يعلن إصابة ميدو جابر في الرباط الخارجي للركبة

أعلن النادي المصري البورسعيدي، تفاصيل إصابة ميدو جابر لاعب خط وسط الفريق.

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها ميدو جابر نجم خط وسط الفريق، إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

إصابة ميدو جابر تستلزم خضوعه لبرنامج تأهيلي دقيق جدًا لتجهيزه للعودة للملاعب بشكل قوي.

وأكد المصري في بيانه الرسمي، أن خلال البرنامج التأهيلي سيتم إعداد اللاعب وتهيئته بدنيًا وعضليًا وذهنيًا بالشكل الأمثل الأمر الذي يضمن العودة القوية مجددًا.

وخاض ميدو جابر مع المصري إجمالي 7 مباريات بواقع مباراة في كأس الكونفدرالية، و6 مباريات في الدوري المصري.

ولم يسجل ميدو جابر أي أهداف أو يقدم أي تمريرات حاسمة خلال الـ7 مباريات خلال الموسم الحالي.