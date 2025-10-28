المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المصري يعلن إصابة ميدو جابر في الرباط الخارجي للركبة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:56 م 28/10/2025
ميدو جابر لاعب المصري

ميدو جابر

أعلن النادي المصري البورسعيدي، تفاصيل إصابة ميدو جابر لاعب خط وسط الفريق.

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها ميدو جابر نجم خط وسط الفريق، إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

إصابة ميدو جابر تستلزم خضوعه لبرنامج تأهيلي دقيق جدًا لتجهيزه للعودة للملاعب بشكل قوي.

وأكد المصري في بيانه الرسمي، أن خلال البرنامج التأهيلي سيتم إعداد اللاعب وتهيئته بدنيًا وعضليًا وذهنيًا بالشكل الأمثل الأمر الذي يضمن العودة القوية مجددًا.

وخاض ميدو جابر مع المصري إجمالي 7 مباريات بواقع مباراة في كأس الكونفدرالية، و6 مباريات في الدوري المصري.

ولم يسجل ميدو جابر أي أهداف أو يقدم أي تمريرات حاسمة خلال الـ7 مباريات خلال الموسم الحالي.

مباراة المصري القادمة
المصري الدوري المصري ميدو جابر

