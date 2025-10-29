تُقام اليوم الأربعاء مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

ويعود الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة بتروجيت في الجولة 12.

وفي دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كأس كاراباو)، يصطدم ليفربول بكريستال بالاس للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما خسر "الريدز" مرتين أمام الفريق اللندني، في الدرع الخيرية بركلات الترجيح، وفي الدوري الإنجليزي (1-2).

وفي الدوري الفرنسي يستعد نانت، الذي يضم في صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، لخوض مباراة قوية ضد موناكو.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

بتروجيت × الأهلي - 8 مساء - أون تايم سبورتس 1

الدوري الفرنسي

نانت × موناكو - 11:05 مساء - beIN Sports Extra 2

كأس كاراباو

ولفرهامبتون × تشيلسي - 10:45 مساء - beIN Sports 7 HD

سوانزي سيتي × مانشستر سيتي - 10:45 مساء - beIN Sports 6 HD

ليفربول × كريستال بالاس - 10:45 مساء - beIN Sports English 1

أرسنال × برايتون - 10:45 مساء - beIN Sports 3 HD

نيوكاسل × توتنهام - 11 مساء - beIN Sports 9 HD

الدوري المغربي

الوداد البيضاوي × الرجاء البيضاوي - 10 مساء - الرياضية المغربية

