الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مباريات اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت.. وليفربول يصطدم بكريستال بالاس مجددا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:59 ص 29/10/2025
الأهلي

الأهلي

تُقام اليوم الأربعاء مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

ويعود الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة بتروجيت في الجولة 12.

وفي دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كأس كاراباو)، يصطدم ليفربول بكريستال بالاس للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما خسر "الريدز" مرتين أمام الفريق اللندني، في الدرع الخيرية بركلات الترجيح، وفي الدوري الإنجليزي (1-2).

وفي الدوري الفرنسي يستعد نانت، الذي يضم في صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، لخوض مباراة قوية ضد موناكو.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

بتروجيت × الأهلي - 8 مساء - أون تايم سبورتس 1

الدوري الفرنسي

نانت × موناكو - 11:05 مساء - beIN Sports Extra 2

كأس كاراباو

ولفرهامبتون × تشيلسي - 10:45 مساء - beIN Sports 7 HD

سوانزي سيتي × مانشستر سيتي - 10:45 مساء - beIN Sports 6 HD

ليفربول × كريستال بالاس - 10:45 مساء - beIN Sports English 1

أرسنال × برايتون - 10:45 مساء - beIN Sports 3 HD

نيوكاسل × توتنهام - 11 مساء - beIN Sports 9 HD

الدوري المغربي

الوداد البيضاوي × الرجاء البيضاوي - 10 مساء - الرياضية المغربية

جدول مباريات اليوم 

الأهلي ليفربول مباريات اليوم

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

