بدأ إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، برنامجه التأهيلي استعدادًا للعودة إلى التدريبات الجماعية، بعدما خضع لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية.

وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة بفيروس، ما تسبب في غيابه عن عدد من مباريات الأهلي خلال الفترة الماضية، سواء في الدوري أو في دوري أبطال إفريقيا.

ونشر مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، صورة لزميله إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلًا: «عودة حميدة يا خويا».

كما صرّح أحمد جاب الله، طبيب فريق الكرة بالأهلي، عبر الموقع الرسمي للنادي، قائلًا: "اللاعب بدأ مرحلة التدرج الطبيعي في المجهود البدني من خلال وحدات تدريب بسيطة".

وأضاف: "تتم متابعة حالته بشكل مستمر مع إجراء فحوصات دورية للاطمئنان على استقرار معدلاته البدنية، تمهيدًا للدخول في المرحلة القوية من البرنامج التأهيلي المحدد له".

وشارك الدولي المصري هذا الموسم لمدة 12 دقيقة فقط، جاءت خلال مواجهة إنبي في الأسبوع السادس من الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.