المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تمهيدًا للمشاركة.. إمام عاشور يبدأ برنامجه التأهيلي في الأهلي (صورة)

محمد همام

كتب - محمد همام

12:23 م 29/10/2025
إمام عاشور

إمام عاشور لاعب فريق الأهلي

بدأ إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، برنامجه التأهيلي استعدادًا للعودة إلى التدريبات الجماعية، بعدما خضع لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية.

وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة بفيروس، ما تسبب في غيابه عن عدد من مباريات الأهلي خلال الفترة الماضية، سواء في الدوري أو في دوري أبطال إفريقيا.

ونشر مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، صورة لزميله إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلًا: «عودة حميدة يا خويا».

كما صرّح أحمد جاب الله، طبيب فريق الكرة بالأهلي، عبر الموقع الرسمي للنادي، قائلًا: "اللاعب بدأ مرحلة التدرج الطبيعي في المجهود البدني من خلال وحدات تدريب بسيطة".

وأضاف: "تتم متابعة حالته بشكل مستمر مع إجراء فحوصات دورية للاطمئنان على استقرار معدلاته البدنية، تمهيدًا للدخول في المرحلة القوية من البرنامج التأهيلي المحدد له".

وشارك الدولي المصري هذا الموسم لمدة 12 دقيقة فقط، جاءت خلال مواجهة إنبي في الأسبوع السادس من الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

الأهلي الدوري المصري إمام عاشور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg