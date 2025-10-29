المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
45 يومًا من الالتزام.. كيف تغلب إمام عاشور على إصابته قبل العودة لتدريبات الأهلي؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:16 م 29/10/2025
إمام عاشور - الأهلي

إمام عاشور - لاعب الأهلي

عاد إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، إلى تدريبات الفريق الأحمر، وذلك بعدما تعافى تمامًا من إصابته.

وكان إمام عاشور قد تعرّض لإصابة بفيروس "A" "التهاب الكبد الوبائي"، بعد مباراة إنبي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت يوم 14 سبتمبر 2025 "أي عاد بعد غياب 45 يوما".

وقد أبعدته الإصابة عن المشاركة في المباريات مع الأهلي مؤخرًا عن الآتي:

1- أمام سيراميكا كليوباترا.. في الجولة السابعة.

2- أمام حرس الحدود.. في الجولة الثامنة.

3- أمام الزمالك.. في الجولة التاسعة.

4- أمام كهرباء الإسماعيلية.. في الجولة العاشرة.

5- أمام الاتحاد السكندري.. في الجولة الحادية عشر.

6- أمام بتروجيت.. في الجولة الـ 12.

كما غاب إمام عاشور عن مباراتي إيجل نوار في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

عودة إمام عاشور

وظهر إمام عاشور في تدريبات الأهلي الصباحية اليوم الأربعاء، وهو ما يؤكد سلامته من الفيروس وفقًا لما أكده طبيب الفريق الأول، حيث كان يرفض عودته للتدريبات لحين استقرار نتائج التحاليل الطبية.

وأوضح طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي اليوم الأربعاء: "إمام عاشور بدأ التدرج الطبيعي في المجهود البدني من خلال وحدات تدريب بسيطة".

وأضاف جاب الله: "تتم المتابعة المستمرة لحالته مع إجراء فحوصات دورية للاطمئنان على استقرار معدلاته الطبيعية، تمهيدًا للدخول في التدريبات التأهيلية القوية وفقًا للبرنامج المحدد له".

بروتوكول طبي

واتبع إمام عاشور نظامًا طبيًا محددًا من أجل التغلب على فيروس "A" وفقًا لما أكده طبيب الفريق الأحمر أحمد جاب الله، بالإضافة إلى تجنب أي مجهود بدني أو رياضي لعدم تأثر الكبد، فضلًا عن الامتناع التام عن الاختلاط بالآخرين لعدم نقل العدوى.

وكان صاحب الـ 26 عاما يواظب على إجراء تحاليل طبية من أجل معرفة مدى انخفاض نسبة الفيروس، لحين عودة التحاليل للنسبة الطبيعية بشكل تدريجي.

العودة بعد غياب طويل

إمام عاشور في الأساس كان قد تعرض لإصابة بكسر في الترقوة خلال مباراة الأهلي الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

مما استدعى ابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة بعد إجراء العملية الجراحية، ثم خضع لفترة تأهيل امتدت لأسابيع، وبشكل عام غاب إمام عن المشاركة الرسمية منذ يوم 15 يونيو حتى مباراة إنبي وبعدها تعرض لإصابة بالفيروس.

وبالتالي فإن إمام عاشور حريص على العودة والمشاركة مع الأهلي، بالأخص وأن غيابه استمر فترة طويلة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إمام عاشور فيروس كبد وبائي

