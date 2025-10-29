أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بتروجت في الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بتروجت، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 12 من الدوري المصري على ستاد الكلية الحربية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر بعد خوض 11 مباراة؛ بينما يأتي بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

7 تغييرات

وأجرى توروب 7 تغييرات على تشكيل الأهلي، ليكون مختلفًا عن الظهور الأخير أمام إيجل نوار البوروندي، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وعاد محمد الشناوي إلى حراسة مرمى النادي الأهلي بدلاً من مصطفى شوبير، بينما يتواجد الثلاثي محمد هاني ومحمد شكري وياسر إبراهيم بدلاً من عمر كمال وأحمد نبيل كوكا وأحمد رمضان "بيكهام".

ويتواجد الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" بدلاً من مروان عطية ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر.

تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، طاهر محمد طاهر، أشرف بنشرقي.