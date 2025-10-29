تشكيل بتروجت.. حامد حمدان يقود الهجوم ضد الأهلي

أعلن سيد عيد المدير الفني لنادي بتروجت عن التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد بتروجت على استاد الكلية الحربية في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة الدوري برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

بينما يقع بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

وجاء تشكيل بتروجت ضد الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أدهم حامد، توفيق محمد

خط الوسط: محمد علي، مصطفى الجمل، محمد دودو

خط الهجوم: مصطفى البدري، حامد حمدان، سيكو سونكو

ويجلس على دكة بدلاء بتروجت كل من:"أحمد غنيم، أحمد عبدالموجود، بركات حجاج، أمادو با، رشيد أحمد، محمد خليفة، محمود مرسي، عبدالله دياباتيه، سمير محمد".