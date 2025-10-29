أعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت، في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بتروجت، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 12 من الدوري المصري على ستاد الكلية الحربية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر بعد خوض 11 مباراة؛ بينما يأتي بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، طاهر محمد طاهر، أشرف بنشرقي.

دكة بدلاء الأهلي

يتواجد 9 لاعبين على دكة بدلاء النادي الأهلي خلال مواجهة بتروجت، من بينهم محمد مجدي "أفشة" ونيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وكريم فؤاد ومحمد عبد الله.