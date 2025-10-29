المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لا بديل لديانج وطاهر مهاجمًا.. توروب يكسر روتينه مع الأهلي أمام بتروجت

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:09 م 29/10/2025
طاهر محمد طاهر - الأهلي

طاهر محمد طاهر - لاعب الأهلي

المصور: أحمد مسعد

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة بتروجت التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع بتروجت مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر بعد خوض 11 مباراة؛ بينما يأتي بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

للتعرف على تشكيل الأهلي اضغط هنا

لا بديل لديانج

وشهد تشكيل الأهلي الذي أعلنه توروب، عدم وجود بديل للمالي أليو ديانج، الذي يلعب في مركز الوسط "6"، ففي حال لجوء المدرب الدنماركي لبديل للاعب المالي قد يلجأ إلى لاعبي الوسط.

ويغيب الثنائي مروان عطية وأحمد نبيل كوكا عن هذه المباراة، وهما اللاعبان اللذان يشاركا في مركز "6"، بسبب الإيقاف، حيث تعرض كوكا للطرد خلال مباراة الاتحاد السكندري، كما تلقى مروان عطية البطاقة الصفراء الثالثة له في الموسم خلال نفس المباراة.

توروب يكسر روتينه

كما يعود طاهر محمد طاهر في مركز المهاجم الأساسي، حيث لعبها 4 مرات من قبل بقميص الفريق الأحمر، منهم مرتين في بطولة كأس العالم للأندية 2022، ومرة في الدوري المصري 2023-24 ومرة في السوبر المصري 2024-25.

وبشكل عام يقوم طاهر بأدوار المهاجم الأساسي وفقا لسير المباراة، وما يطلب منه من جانب المدير الفني.

وبهذا التشكيل يكون توروب قد كسر "روتينه" الذي يبدأ دائما إما بمحمد شريف المصاب حاليا أو بديله نيتس جراديشار، في مركز المهاجم الصريح.

وجاءت مقاعد بدلاء الأهلي أمام بتروجت كالتالي: "مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وكريم فؤاد ومحمد عبد الله.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بتروجت طاهر محمد طاهر أليو ديانج توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg