أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة بتروجت التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع بتروجت مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر بعد خوض 11 مباراة؛ بينما يأتي بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

لا بديل لديانج

وشهد تشكيل الأهلي الذي أعلنه توروب، عدم وجود بديل للمالي أليو ديانج، الذي يلعب في مركز الوسط "6"، ففي حال لجوء المدرب الدنماركي لبديل للاعب المالي قد يلجأ إلى لاعبي الوسط.

ويغيب الثنائي مروان عطية وأحمد نبيل كوكا عن هذه المباراة، وهما اللاعبان اللذان يشاركا في مركز "6"، بسبب الإيقاف، حيث تعرض كوكا للطرد خلال مباراة الاتحاد السكندري، كما تلقى مروان عطية البطاقة الصفراء الثالثة له في الموسم خلال نفس المباراة.

توروب يكسر روتينه

كما يعود طاهر محمد طاهر في مركز المهاجم الأساسي، حيث لعبها 4 مرات من قبل بقميص الفريق الأحمر، منهم مرتين في بطولة كأس العالم للأندية 2022، ومرة في الدوري المصري 2023-24 ومرة في السوبر المصري 2024-25.

وبشكل عام يقوم طاهر بأدوار المهاجم الأساسي وفقا لسير المباراة، وما يطلب منه من جانب المدير الفني.

وبهذا التشكيل يكون توروب قد كسر "روتينه" الذي يبدأ دائما إما بمحمد شريف المصاب حاليا أو بديله نيتس جراديشار، في مركز المهاجم الصريح.

وجاءت مقاعد بدلاء الأهلي أمام بتروجت كالتالي: "مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وكريم فؤاد ومحمد عبد الله.