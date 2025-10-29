استقبل النادي الأهلي الهدف رقم 13 في مباراته مع بتروجت مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المقام بينهما في الدوري.

ويلعب الأهلي مع بتروجت، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر بعد خوض 11 مباراة؛ بينما يأتي بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وانتظر حامد حمدان حتى الدقيقة 11 ليسجل الهدف الأول في المباراة برأسية متقنة سكنت شباك محمد الشناوي.

الهدف الـ13

ويعد هذا الهدف رقم 13 الذي يسكن شباك الأهلي في الموسم الحالي من بطولة الدوري، كما أن الأهلي استقبل أهدافا في 9 مباريات من الـ11 مواجهة التي لعبهم في الدوري.

1- التعادل مع مودرن سبورت 2-2.

2- الفوز على فاركو 4-1.

3- الخسارة من بيراميدز 2-0.

4- التعادل مع إنبي 1-1.

5- الفوز على حرس الحدود 3-2.

6- الفوز على الزمالك 2-1.

7- الفوز على كهرباء الإسماعيلية 4-2.

8- الفوز على الاتحاد 2-1.

9- هدف أمام بتروجت.