كل الطرق تؤدي لمرماه.. الأهلي يواصل البحث عن "الكلين شيت" في الدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:36 م 29/10/2025
الأهلي وبتروجت

صورة من مباراة الأهلي وبتروجت

استقبل النادي الأهلي الهدف رقم 13 في مباراته مع بتروجت مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المقام بينهما في الدوري.

ويلعب الأهلي مع بتروجت، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر بعد خوض 11 مباراة؛ بينما يأتي بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وانتظر حامد حمدان حتى الدقيقة 11 ليسجل الهدف الأول في المباراة برأسية متقنة سكنت شباك محمد الشناوي.

الهدف الـ13

ويعد هذا الهدف رقم 13 الذي يسكن شباك الأهلي في الموسم الحالي من بطولة الدوري، كما أن الأهلي استقبل أهدافا في 9 مباريات من الـ11 مواجهة التي لعبهم في الدوري.

1- التعادل مع مودرن سبورت 2-2.

2- الفوز على فاركو 4-1.

3- الخسارة من بيراميدز 2-0.

4- التعادل مع إنبي 1-1.

5- الفوز على حرس الحدود 3-2.

6- الفوز على الزمالك 2-1.

7- الفوز على كهرباء الإسماعيلية 4-2.

8- الفوز على الاتحاد 2-1.

9- هدف أمام بتروجت.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بتروجت حامد حمدان توروب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

