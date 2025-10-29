كسر السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم النادي الأهلي صمود بتروجت بعدما أدرك التعادل لفريقه في اللقاء المقام بينهما، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة بتروجت ضد الأهلي على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وشارك جراديشار في الدقيقة 58 بدلًا من طاهر محمد طاهر.

وفي الدقيقة 61 (بعد 3 دقائق من مشاركته)، أرسل محمد عرضية داخل منطقة الجزاء ورأسية من بن رمضان مررها إلى جراديشار قابلها برأسة إلى داخل شباك بتروجت، لتصبح النتيجة 1-1.

وانتظر الحكم للتأكد من صحة الهدف من تقنية الفيديو لمدة تزيد عن 3 دقائق، ليتم احتسابه للأهلي.

ويعد هذا هو الهدف الثالث لجراديشار في شباك بتروجت، حيث سجل هدفين في الموسم الماضي ضد الفريق البترولي.

وكان بتروجت تقدم بهدف في الدقيقة 11 عن طريق حامد حمدان.