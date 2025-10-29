المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

1 1
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

1 1
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

جدول ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يفرط في الصدارة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:10 م 29/10/2025
الأهلي وبتروجت

الأهلي وبتروجت

فرط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فرصة استعادة صدارة الدوري المصري الممتاز بعد التعادل المُخيب أمام بتروجت.

وتعادل الأهلي مع بتروجت بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

وكان بتروجت تقدم بهدف في الدقيقة 11 عن طريق حامد حمدان قبل أن يتعادل جراديشار للأهلي في الدقيقة 61.

ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الأهلي

كان أمام الأهلي فرصة استعادة صدارة الدوري الممتاز إذا انتصر على بتروجت ولكن هذا لم يتحقق.

وتوقف المارد الأحمر عند المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

وأصبحت صدارة الدوري الممتاز في قبضة سيراميكا كليوباترا الذي يمتلك 23 نقطة.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا من هنا

وستكون المباراة القادمة مثيرة للأهلي عندما يلتقي مع المصري البورسعيدي مساء يوم الأحد المقبل.

طالع مباريات الدوري المصري من هنا

مباريات الأهلي القادمة

2 نوفمبر.. الأهلي ضد المصري.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري

9 نوفمبر.. الأهلي سيخوض المباراة النهائية للسوبر أو لقاء تحديد المركز الثالث (ضد الزمالك أو بيراميدز)

الدوري المصري الاهلي الاهلي وبتروجيت ترتيب الدوري المصري بتروجيت ضد الأهلي petrojet vs al ahly مباراه الاهلي وبتروجيت

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

ما قبل المباراة
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

4

وغاب مرموش بعدها عن المشاركة في 7 مباريات متتالية بسبب الإصابة، قبل عودته في 18 أكتوبر ضد إيفرتون، حيث ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء طيلة الدقائق الـ90.

تفاصيل المباراة
مباشر
بتروجت

بتروجت

1 1
الأهلي

الأهلي

101

محمود بسيوني يشهر بطاقة صفراء لأحمد عبد القادر بعد نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
