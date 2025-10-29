جدول ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يفرط في الصدارة

فرط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فرصة استعادة صدارة الدوري المصري الممتاز بعد التعادل المُخيب أمام بتروجت.

وتعادل الأهلي مع بتروجت بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

وكان بتروجت تقدم بهدف في الدقيقة 11 عن طريق حامد حمدان قبل أن يتعادل جراديشار للأهلي في الدقيقة 61.

ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الأهلي

كان أمام الأهلي فرصة استعادة صدارة الدوري الممتاز إذا انتصر على بتروجت ولكن هذا لم يتحقق.

وتوقف المارد الأحمر عند المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

وأصبحت صدارة الدوري الممتاز في قبضة سيراميكا كليوباترا الذي يمتلك 23 نقطة.

وستكون المباراة القادمة مثيرة للأهلي عندما يلتقي مع المصري البورسعيدي مساء يوم الأحد المقبل.

مباريات الأهلي القادمة

2 نوفمبر.. الأهلي ضد المصري.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري

9 نوفمبر.. الأهلي سيخوض المباراة النهائية للسوبر أو لقاء تحديد المركز الثالث (ضد الزمالك أو بيراميدز)