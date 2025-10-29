توقفت سلسلة انتصارات المدرب الدنماركي ييس توروب في انطلاقة مسيرته مع النادي الأهلي عند 3 مباريات متتالية فقط، بعدما اكتفى بالتعادل (1-1) مع بتروجيت.

وفشل الأهلي في الفوز على بتروجيت، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة من مباراتهما التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

توقف سلسلة انتصارات توروب مع الأهلي

فاز النادي الأهلي بـ3 مباريات متتالية تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، قبل لقاء بتروجيت.

ونجح الأهلي في الفوز على كل من إيجل نوار البوروندي ذهابًا وإيابًا ضمن دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، كما انتصر بين المباراتين على الاتحاد في الدوري المصري، ليحقق توروب 3 انتصارات متتالية.

وأنهى بتروجيت سلسلة انتصارات توروب مع الأهلي، ليفشل صاحب الـ55 عامًا في معادلة أفضل انطلاقة في مسيرته التدريبية الطويلة مع كرة القدم.

انطلاقات توروب

الأهلي هو النادي الـ7 في مسيرة توروب التدريبية مع كرة القدم التي بدأت عام 2009.

وقاد توروب كلًا من إيسبرج وميتييلاند وجينت وجينك وكوبنهاجن وأوجسبورج على الترتيب قبل وصوله إلى الأهلي في 8 أكتوبر 2025.

وسبق لتوروب أن حقق الفوز في أول 3 مباريات له مع فريق جديد، خلال مسيرته التدريبية الطويلة في كرة القدم مرة واحدة فقط، قبل الأهلي.

- مع جينك: فشل في الفوز بمباراته الرسمية الأولى

- مع إيسبرج: بدأ بانتصار واحد فقط

- مع كوبنهاجن: بدأ بانتصار واحد فقط

- مع أوجسبورج: بدأ بانتصارين

- مع جينت: بدأ بانتصارين

- مع ميتييلاند: الانطلاقة الأفضل بعد أن بدأ مسيرته بـ4 انتصارات متتالية

يشار إلى أن الأهلي يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي، الأحد المقبل، قبل المشاركة في منافسات كأس السوبر المصري في الإمارات بين 6 و9 نوفمبر المقبل.