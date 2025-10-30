أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عن القائمة التي ستخوض مباراة البنك الأهلي، غدًا الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الثامنة مساء غدٍ الخميس في الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد 9 لاعبين من بينهم الثنائي محمد عواد ومحمد السيد.

وكان محمد السيد تعرض لانتقادات عنيفة من الجماهير بعدما أهدر ضربة جزاء في لقاء ديكيداها الصومالي الماضي ببطولة الكونفدرالية.

الزمالك يدخل هذه المباراة محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وجاءت قائمة المستبعدين من مباراة البنك الأهلي كالتالي:

1- محمد عواد.. بقرار فني.

2- صلاح مصدق.. بقرار فني.

3- محمود جهاد.. بقرار فني لعدم الجاهزية.

4- ناصر منسي.. بقرار فني لعدم الجاهزية.

5- أدم كايد.. بسبب الإصابة في عضلة السمانة.

6- أحمد شريف.. بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

7- محمد السيد.. بقرار فني.

8- أحمد حمدي.. بقرار فني.

9- أحمد عبد الرحيم إيشو.