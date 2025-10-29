المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

1 1
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

0 2
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

1 1
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

0 0
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

0 0
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

1 1
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

حسرة وتحذير واحتفال.. لقطات من مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:29 م 29/10/2025
وقع فريق الأهلي في فخ التعادل بنتيجة 1-1 مع بتروجت مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

وحل الأهلي ضيفاً على بتروجت، مساء الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح حامد حمدان لاعب بتروجت أهداف المباراة في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وسجل نيتس جراديشار هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

ويعتبر هذا هو التعثر الأول للدنماركي ييس توروب منذ توليه مسؤولية تدريب النادي الأهلي، بعد 3 انتصارات متتالية.

وأصبح رصيد الأهلي 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما بات رصيد بتروجت 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

لقطات من مباراة الأهلي وبتروجت

وشهدت مباراة الأهلي وبتروجت اعتراضات عديدة من جانب الجهاز الفني للأهلي ونفس الأمر في بتروجت، ولكن في نهاية المباراة أشهر حكم المباراة بطاقات صفراء عديدة من بينها أحمد عبد القادر الذي صفق لحكم المباراة بسخرية في نهاية اللقاء، ومدير الكرة وليد صلاح الدين الذي انفعل عليه بسبب إحدى كرات المباراة.

بالإضافة إلى فرصة نيتس جراديشار الضائعة خلال المباراة والتي كادت أن تسكن الشباك حيث أظهر حسرته بعد إهدارها.

وهتفت الجماهير في مدرجات استاد الكلية الحربية، ضد اللاعبين من أجل ضياع فرصة الصعود لصدارة جدول الترتيب من جديد التي يحتلها سيراميكا كليوباترا برصيد 23 نقطة.

كما ظهرت الحسرة على وجوه لاعبي النادي الأهلي بعد ضياع إحدى الفرص القريبة من الشباك خلال اللقاء، بالإضافة إلى احتفال حامد حمدان بالهدف ضد الأهلي.

لمشاهدة لقطات من مباراة الأهلي وبتروجت اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري زيزو بتروجت جراديشار

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 2
كريستال بالاس

كريستال بالاس

50

كريستال بالاس يتقدم على ليفربول بثنائية نظيفة في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

1 1
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
