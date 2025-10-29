وقع فريق الأهلي في فخ التعادل بنتيجة 1-1 مع بتروجت مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

وحل الأهلي ضيفاً على بتروجت، مساء الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح حامد حمدان لاعب بتروجت أهداف المباراة في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وسجل نيتس جراديشار هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

ويعتبر هذا هو التعثر الأول للدنماركي ييس توروب منذ توليه مسؤولية تدريب النادي الأهلي، بعد 3 انتصارات متتالية.

وأصبح رصيد الأهلي 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما بات رصيد بتروجت 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

لقطات من مباراة الأهلي وبتروجت

وشهدت مباراة الأهلي وبتروجت اعتراضات عديدة من جانب الجهاز الفني للأهلي ونفس الأمر في بتروجت، ولكن في نهاية المباراة أشهر حكم المباراة بطاقات صفراء عديدة من بينها أحمد عبد القادر الذي صفق لحكم المباراة بسخرية في نهاية اللقاء، ومدير الكرة وليد صلاح الدين الذي انفعل عليه بسبب إحدى كرات المباراة.

بالإضافة إلى فرصة نيتس جراديشار الضائعة خلال المباراة والتي كادت أن تسكن الشباك حيث أظهر حسرته بعد إهدارها.

وهتفت الجماهير في مدرجات استاد الكلية الحربية، ضد اللاعبين من أجل ضياع فرصة الصعود لصدارة جدول الترتيب من جديد التي يحتلها سيراميكا كليوباترا برصيد 23 نقطة.

كما ظهرت الحسرة على وجوه لاعبي النادي الأهلي بعد ضياع إحدى الفرص القريبة من الشباك خلال اللقاء، بالإضافة إلى احتفال حامد حمدان بالهدف ضد الأهلي.

