الزمالك والبنك الأهلي.. مواجهة لا يخسرها "الأبيض" في الدوري (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:02 ص 30/10/2025
الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك والبنك الأهلي

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للعودة إلى المنافسة في الدوري عندما يلتقي مع البنك الأهلي في مواجهة قوية، اليوم الخميس.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك مواجهة الليلة ولا بديل أمامه سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل العودة للمنافسة على صدارة الدوري الممتاز.

ولم يحقق الفارس الأبيض الانتصار في آخر 3 مباريات بالدوري (تعادل مع الجونة وغزل المحلة، وخسر من الأهلي).

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وفي حالة فوزه سيرتقي إلى المركز الثالث.

على الجانب الآخر، يسعى البنك الأهلي هو الآخر لتحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويقع البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا من هنا

قائمة الزمالك ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي – المهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر.

الزمالك لا يخسر أمام البنك الأهلي في الدوري

لم يخسر الزمالك مطلقًا أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز، حيث جمعهما 10 مواجهات سابقة (حقق الأبيض 7 انتصارات، وحسم التعادل 3 لقاءات).

وكان الزمالك واجه البنك الأهلي في دور الـ16 من كأس الرابطة لموسم 2022-2023 وخسر بنتيجة 3-0.

بطاقة المباراة:

طرفا اللقاء: البنك الأهلي ضد الزمالك

الحدث: الجولة الـ12 من الدوري المصري

التاريخ: 30 أكتوبر 2025

الموعد: الثامنة مساء

الملعب: استاد القاهرة الدولي

الحكم: محمود ناجي

القناة الناقلة: أون سبورت 1

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الاهلي قائمة الزمالك محمد عواد فيريرا محمد السيد ترتيب الدوري المصري مباريات الزمالك القادمة الزمالك والبنك الاهلي البنك الاهلي ضد الزمالك

