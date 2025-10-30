يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق الفوز لمواصلة التقدم في جدول الترتيب.

وسيتم نقل المباراة حصريًا عبر قناة "أون تايم سبورتس"، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، في حين يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، ما يجعل المواجهة ذات أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع مراكز الجدول.