أعلنت شركة "تذكرتي" عن فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري النيل المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وذلك عبر موقعها الرسمي.

وتقام مباريات الجولة على مدار يومي السبت والأحد، 1 و2 نوفمبر، حيث تُفتتح المنافسات يوم السبت بثلاث مواجهات، أبرزها لقاء غزل المحلة أمام مودرن سبورت في الخامسة مساءً، بينما يلتقي الإسماعيلي مع كهرباء الإسماعيلية، والجونة مع فاركو في الثامنة مساءً.

وتُستكمل الجولة يوم الأحد بمباريات قوية، أبرزها مواجهة الزمالك مع طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولي، والاتحاد السكندري أمام بيراميدز، في الخامسة مساءً، فيما يصطدم الأهلي بالمصري البورسعيدي في الثامنة مساءً، على ستاد برج العرب، ويلتقي إنبي مع سيراميكا كليوباترا في التوقيت ذاته.

ودعت "تذكرتي" الجماهير إلى الإسراع في حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية للدخول إلى الملاعب.