مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

الأهلي والمصري.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 13 من الدوري المصري

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:59 م 30/10/2025
الأهلي

الأهلي

أعلنت شركة "تذكرتي" عن فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري النيل المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وذلك عبر موقعها الرسمي.

وتقام مباريات الجولة على مدار يومي السبت والأحد، 1 و2 نوفمبر، حيث تُفتتح المنافسات يوم السبت بثلاث مواجهات، أبرزها لقاء غزل المحلة أمام مودرن سبورت في الخامسة مساءً، بينما يلتقي الإسماعيلي مع كهرباء الإسماعيلية، والجونة مع فاركو في الثامنة مساءً.

وتُستكمل الجولة يوم الأحد بمباريات قوية، أبرزها مواجهة الزمالك مع طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولي، والاتحاد السكندري أمام بيراميدز، في الخامسة مساءً، فيما يصطدم الأهلي بالمصري البورسعيدي في الثامنة مساءً، على ستاد برج العرب، ويلتقي إنبي مع سيراميكا كليوباترا في التوقيت ذاته.

ودعت "تذكرتي" الجماهير إلى الإسراع في حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية للدخول إلى الملاعب.

May be an illustration of ‎soccer and ‎text that says '‎/ሥ الأحدم 5:00PM ALITTIHAD 5:00PM vs RAMI08 ၁၀ vs ستاد رة 8:00PM القاه ستاد 8:00PM vs نمصری su النادى ash CLEOPATRA 円 vs برج ستاد السويس قناة هيئة ستاد tazkarti www.tazkarti.com‎'‎‎

الأهلي المصري الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

