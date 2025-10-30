المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"لم يجبرني أحد داخل الزمالك".. شيكابالا يكشف سبب اعتزاله

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:21 م 30/10/2025
شيكابالا

شيكابالا نجم نادي الزمالك السابق

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق، أنه لم يتم إجباره على الاعتزال، بل اتخذ القرار بعدما درسه جيدًا، وشعر أن هذا هو الوقت المناسب، عقب قيادته للفريق الأبيض للفوز بلقب كأس مصر في نهاية الموسم الماضي.

وقال شيكابالا نجم نادي الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية: "شعرت أن هذا هو الوقت المناسب لي، فكرت جيدًا، القرار كان صعبًا، وأضحك كثيرًا على من يقول أنهم أجبروني على الاعتزال".

وأضاف: "لم يفعل أحد ذلك، وفي نادي الزمالك مع احترامي للجميع، لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك مع شيكا، أن يجبره على الاعتزال".

وتابع: "كان يتبقى لي عام في عقدي مع الزمالك، شعرت أن هذا هو الوقت المناسب، لأنني أعلم أن أي إخفاقات ستحدث هذا الموسم سوف أتحملها، الجميع كان سوف يشير للكبير وهو الذي يتحمل الأمور".

وأتم: "توجنا بلقب كأس مصر، وسجلت ركلة الترجيح الحاسمة، شعرت أنها علامة من ربنا، كانت ضربة الجزاء العاشرة وأنا أرتدي الرقم 10 أيضًا".

