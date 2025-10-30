المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المعلق والاستوديو التحليلي.. خريطة إذاعة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:31 م 30/10/2025
الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك والبنك الأهلي

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الزمالك والبنك الأهلي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك مواجهة الليلة ولا بديل أمامه سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل العودة للمنافسة على صدارة الدوري الممتاز.

ولم يحقق الفارس الأبيض الانتصار في آخر 3 مباريات بالدوري (تعادل مع الجونة وغزل المحلة، وخسر من الأهلي).

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وفي حالة فوزه سيرتقي إلى المركز الثالث.

على الجانب الآخر، يسعى البنك الأهلي هو الآخر لتحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويقع البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

خريطة إذاعة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تنطلق صافرة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة "أون سبورت 1" أحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وسيقود الإعلامي سيف زاهر الاستوديو التحليلي الذي سينطلق في حدود الساعة السابعة والربع مساءً، بصحبة المحللين أيمن يونس وأحمد حسن.

طالع التشكيل المتوقع للزمالك من هنا

معلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي

يتولى بلال علام مهمة التعليق على أحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

الاهلي ترتيب الدوري المصري موعد مباراه الزمالك اليوم الزمالك والبنك الأهلي معلق مباراه الزمالك البنك الأهلي ضد الزمالك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

