أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الرسمي لمواجهة البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي

لم يحقق الفارس الأبيض الانتصار في آخر 3 مباريات بالدوري (تعادل مع الجونة وغزل المحلة، وخسر من الأهلي).

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وفي حالة فوزه سيرتقي إلى المركز الثالث.

ويقع البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

ويشهد تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي 7 تغييرات عن مباراة ديكيداها الصومالي الماضية بالكونفدرالية.

ويدفع فيريرا بالقوة الضاربة وعلى رأسهم بنتايك، حسام عبدالمجيد، دونجا، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، عدي الدباغ وخوان بيزيرا.

وجاء تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.