كلام فى الكورة
مدير الكرة بالأهلي يكشف.. حقيقة طلب توروب رحيل لاعبين.. وإصابة زيزو وموقف إمام

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:39 م 30/10/2025
إمام عاشور - الأهلي

إمام عاشور - لاعب الأهلي

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف إمام عاشور، لاعب الوسط من السفر إلى الإمارات لخوض مباريات السوبر المصري.

وقال وليد صلاح في تصريحات لقناة الأهلي: "سفر إمام عاشور إلى الإمارات؟ هذا قرار مشترك مع ييس توروب.. سنصطحب جميع لاعبي الفريق إلى الإمارات".

وأضاف: "هذا القرار ليس له علاقة بلاعب بعينه، حتى لا يكون اللاعبين المصابين بعيدين عنا لفترة طويلة "8 أيام"، كل شيء سيكون هناك بما فيهم الجهاز الطبي والاستشفاء والتأهيل، وبالتالي سنصطحب الفريق بالكامل بما فيهم المصابين".

أما عن إصابة زيزو بعد مباراة بتروجت.. قال: "غدا الجمعة سنحدد موقف اللاعبين المصابين، وإمام عاشور سيعود في الأحمال بشكل تدريجي، شريف والشحات وداري يواصلون العلاج".

وواصل: "إن شاء الله إصابة زيزو تكون الإجهاد الطبيعي لأن الله يكون في عون لاعبي الأهلي، لأن هناك ما لا يقل عن 15 أو 16 منتخبات دولية، منتخب مصر الأول والثاني وديانج وجراديشار وبن رمضان وداري وبنشرقي، وجميعهم لم يحصلوا على إجازات".

أما عن طلب توروب رحيل الثنائي أحمد رمضان بيكهام وأشرف داري.. قال: "أغلب الأمور التي تُكتب على المواقع غير صحيحة، لا يوجد أي شيء كُتب اليوم صحيحًا، دائمًا في حالة التعادل أو الهزيمة سنجد الأخبار مغلوطة بنسبة 100%".

وأوضح: "توروب لم يطلب رحيل أحمد رمضان أو حتى حدد المراكز المطلوبة كل ذلك غير صحيح بالمرة، ولم يعقد جلسة معي أو مع أحد الفريق اليوم في إجازة".

وزاد: "رحيل أشرف داري ما هي اجتهادات ليس لها أساس من الصحة، ومن البدري التحدث عن انتقالات يناير، مدافع جيد ويستدعى دائما من منتخب المغرب، ونثق فيه بعد عودته بإذن الله، أي شيء يتحدث عنه الجميع مؤجل لشهر يناير".

وأنهى: "كل الكلام المنتشر عن رحيل بعض اللاعبين أو التعاقد مع لاعب معين غير صحيح".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري وليد صلاح الدين السوبر المصري زيزو إمام عاشور توروب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

