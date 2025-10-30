سجل شيكو بانزا هدف التعادل للزمالك أمام البنك الأهلي، في المباراة المقامة بين الفريقين على ستاد القاهرة في الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، على ستاد القاهرة في الجولة الثانية عشرة من الدوري.

وجاء هدف شيكو بانزا في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، بعد دربكة دفاعية في منطقة جزاء البنك الأهلي.

وكان البنك الأهلي قد تقدم عن طريق أسامة فيصل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

ويعود شيكو بانزا إلى التسجيل مع الزمالك من جديد، بعد غياب 65 يومًا عن التهديف.

وكان آخر هدف سجله بانزا مع الزمالك، يوم 26 أغسطس الماضي أمام فاركو في الدوري المصري.