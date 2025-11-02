انتصر فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس، على نظيره التأمين الإثيوبي، بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ليتأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات بنتيجة 3-1، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1.

ليحجز الفريق السماوي البطاقة رقم 15 في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وتتبقى مباراة واحدة فقط يتنافس عليها الثنائي نهضة بركان المغربي والأهلي الليبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني بين نهضة بركان والأهلي الليبي يوم السبت المقبل، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع الاتحاد السكندري، قبل الاستعداد لبطولة السوبر المصري.

مباراة بيراميدز مع الاتحاد ستقام في الخامسة مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

المشاركة في السوبر

وبعد مباراة الاتحاد، يستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، المقرر إقامته في الإمارات.

مباراة بيراميدز مع الزمالك ستقام يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر المقبل، على أن ينتظر الفائز من هذه المباراة، المتأهل من نصف النهائي الآخر والذي يجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

نهائي السوبر المصري سيقام يوم 9 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تقام فيه مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والذي يجمع الفريقين الخاسرين من نصف النهائي.