سقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره فريق البنك الأهلي، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك تعادل مع البنك الأهلي (1-1)، مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الجولة الـ 12 من الدوري.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 19 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما خاض 11 مباراة حتى الآن.

لقطات مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تنوعت أحداث مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك، بعدما بدأت بلقطة مضيئة أولى من علامة الجزاء بعد هدف أسامة فيصل، في مرمى فريقه السابق، والذي رفض الاحتفال.

لكن ضغط الزمالك أسفر عن هدف تعادل سريع في شباك البنك الأهلي، وقع عليه الأنجولي شيكو بانزا.

واستمرت محاولات الزمالك التي لم يُحسن ترجمتها إلى أهداف، ليظهر البرازيلي خوان بيزيرا ويخطف الأضواء على ندمه وحزنه بعد ضياع إحدى الفرص.

وحملت مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك طابع الندية والتنافسية حتى لحظاتها الأخيرة، لكن التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسمها في النهاية، ليتقاسما نقاط المواجهة.