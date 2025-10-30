يرى أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، أن فريقه كان من المفترض أن يقدم أداءً أفضل أمام الزمالك.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الرمادي في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "خضنا مباراة أفضل من المتوسطة ضد الزمالك، كان من الممكن أن يكون الأداء أفضل من ذلك، كان من المفترض أن يقدم الفريقان أداءً أفضل مما شاهدناه".

وأضاف: "على مستوى البنك الأهلي أرى أننا قدمنا مباريات أفضل لكن كانت هناك رهبة بعض الشيء، وفي النهاية أنا راض عن أداء اللاعبين وعن النتيجة".

أما عن هتاف جماهير الزمالك باسمه.. قال: "دائما أقولها أحب جماهير الزمالك لأنهم أوفى جماهير في مصر، ولم أتعجب من الهتافات (لأنهم ناس عندهم أصل كبير)".

وواصل مدرب البنك الأهلي: "رغم أنني لم أعش فترة طويلة مع جماهير الزمالك، لكن سعدنا سويا ببطولة كأس مصر، حتى لو كانت مساهمتي فيها قليلة".

وتابع: "الهتافات أسعدت قلبي جدًا جدًا، وشعرت أني ابنكم".

واختتم مدرب البنك الأهلي حديثه بتوجيه رسالة لجماهير الزمالك.. قائلًا: "أنتم جمهور وفي وناديكم يحتاج لكم وقفتكم في الفترة القادمة".