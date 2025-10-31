توافد كبير من الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي (صور)

متابعة - محمد القرش

انطلق التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد في النادي الأهلي، للدورة المقبلة 2025-2029، حيث تجري العملية الانتخابية في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

انتخابات الأهلي

ودعا مجلس إدارة النادي الأهلي، الجمعية العمومية للحضور اليوم الجمعة الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري، لانتخاب مجلس جديد.

وبدأ أعضاء الجمعية العمومية في التوافد على مقر الأهلي، لبدء التصويت لاختيار مجلس إدارة النادي الجديد، حيث انطلقت التصويت في تمام التاسعة صباح اليوم الجمعة وحتى السابعة مساءً.

كما شارك في العملية حتى الآن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، ومحمود فهمي المستشار القانوني السابق للأهلي.

وشارك محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، في انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، قبل ساعات من غلق باب التصويت، بحضور أكثر من 5000 عضو حتى الآن.

غلق باب التصويت في انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي.

الأعضاء يتجهون الآن لحضور اجتماع الجمعية العمومية بصالة الأمير عبدالله الفيصل لاعتماد الميزانية.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "أعلن المستشار زكي شلقامي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية التي جرت أعمالها اليوم الجمعة في اجتماعها الثاني".

وأوضح: "تم غلق باب التصويت في السابعة مساء، وأعقب ذلك البدء في عملية فرز الأصوات".

أكد المستشار زكي شلقامي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي، عدم اكتمال النصاب القانوني للنظر في باقي جدول أعمال الجمعية العمومية للأهلي، ممن شاركوا في انتخاب مجلس إدارة جديد. طالع التفاصيل من هنا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي، عن فوز قائمة محمود الخطيب بالتزكية. طالع التفاصيل من هنا

طالع ألبوم من توافد الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي أو تنقل بين الصور من الأعلى

وكان الأهلي قد أعلن خلال الأيام الماضية، أن العملية الانتخابية ستتم تحت إشراف قضائي كامل، لتوفير كل الشفافية.

ويتم التصويت لاختيار مجلس الأهلي الجديد، من بين هؤلاء المرشحون فقط:

محمود الخطيب "مقعد الرئيس" - ياسين منصور "مقعد النائب" - خالد مرتجي "مقعد أمانة الصندوق".

العضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي.

العضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

فيما كان الثنائي أحمد شريف وأحمد مجدي الحيوان اعتذرا عن خوض الانتخابات، بعد اعتماد أوراقهما بشكل رسمي.

