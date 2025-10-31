انطلق التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد في النادي الأهلي، للدورة المقبلة 2025-2029، حيث تجري العملية الانتخابية في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.



انتخابات الأهلي.. انطلاق التصويت لاختيار المجلس الجديد.. تابع التغطية من هنا

حسم انتخابات الأهلي بالتزكية

تشهد انتخابات الأهلي 2025، تواجد قائمة محمود الخطيب كاملة بـ 12 مقعد، بالإضافة إلى المنافسة على مقعد واحد فوق السن، حيث يتواجد المرشح حسن طنطاوي، إلى جانب 7 في قائمة الخطيب.

ويتم التصويت لاختيار مجلس الأهلي الجديد، من بين هؤلاء المرشحون فقط:

محمود الخطيب "مقعد الرئيس" - ياسين منصور "مقعد النائب" - خالد مرتجي "مقعد أمانة الصندوق".

العضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي.

العضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

رغم اقتراب حسم غالبية المقاعد بالتزكية، إلا أن هناك شرطًا لحدوث ذلك، وهذا نص اللائحة:

يفوز المترشح الحاصل على أعلى الأصوات، وإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات، تجرى قرعة بمعرفة رئيس اللجنة القضائية المشرفة لتحديد المترشح الفائز.

إذا كان عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه، يتم عرض أسمائهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية، بشرط الحصول على موافقة (25%) على الأقل من عدد الحاضرين.